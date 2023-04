Covid, la variante Arturo sbarca in Italia: primo caso individuato a Pavia

Arturo, la nuova variante Covid, è arrivata in Italia: il primo caso è stato individuato a Pavia

La nuova variante del Covid-19 denominata "Arturo" è stata individuata per la prima volta in Italia. Lo ha annunciato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso. A indentificarla è stata l’equipe del professor Fausto Baldanti, direttore dell’Unità di Microbiologia e Virologia del IRCCS San Matteo di Pavia. “Al momento non sono presenti notizie di altre identificazioni di 'Arturo' a livello italiano", precisa Bertolaso. "Abbiamo prontamente avvisato il ministero della Salute e i nostri laboratori sono in continuo contatto con l’Istituto superiore di Sanità, con i quali collaborano alla sorveglianza nazionale”.

Arturo è una delle oltre 600 sottovarianti di Omicron ed è stata messa sotto monitoraggio il 22 marzo scorso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). E' nota per essersi diffusa nel Sudest asiatico, in particolare in India, dove negli ultimi giorni ha fatto registrare una forte impennata dei contagi. Si è arrivati a 7.830 nuovi positivi in 24 ore, la cifra più alta degli ultimi sette mesi secondo il ministero alla Salute di New Delhi. Preoccupa dunque per la sua velocità di trasmissione, ma non per la gravità, in quanto l'aumento dei positivi non provoca una parallela crescita delle ospedalizzazioni. C'è però una novità. Arturo colpisce soprattutto i bambini e presenta un nuovo sintomo mai visto prima: si tratta di disturbi agli occhi, come rossore, bruciore e e prurito.

A questo proposito, l'assessore Bertolaso ci tiene a rassicurare. “Per questa nuova variante - spiega - non sono presenti evidenze per prevedere misure aggiuntive: rimane sempre importante come prevenzione, non solo per il Covid, ma per tutti i virus respiratori, una corretta igiene delle mani e l’utilizzo di mascherine in presenza di persone fragili/malate e quando si hanno i sintomi dell’influenza”.

Intanto, cresce in Italia il tasso di positività per la variante Omicron, nota ormai da mesi per avere caratteristiche molto diverse rispetto alle precedenti varianti. Nella settimana dal 7 al 13 aprile, si sono registrati 21.779 nuovi casi di Covid, in crescita dell'8,5% rispetto alla settimana precedente, mentre i morti segnano un calo deciso. Sono stati 129 i decessi in 7 giorni, con una riduzione del 25,4% rispetto alla settimana precedente (quando erano 173).