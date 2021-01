Covid, Lombardia e Sardegna in arancione: come cambia la mappa dell'Italia

Ordinanze: 14 regioni in zona arancione, entrano Lombardia e Sardegna

La Lombardia esce dal rosso e passa in zona arancione. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato oggi l'ordinanza che permette alla Lombardia di uscire dalla zona rossa. L'ordinanza ha validità da domani e dura 15 giorni. Nelle motivazione dell'ordinanza è evidenziato che si è "ritenuto necessario, in ragione degli elementi sopravvenuti conseguenti alla rettifica dei dati operata dalla Regione Lombardia ora per allora, come certificati dalla Cabina di regia, di applicare alla Regione Lombardia le misure previste dall'articolo 2 del decreto del presidente del Consiglio del 14 gennaio e pertanto di far cessare gli effetti dell'ordinanza 16 gennaio".

Oltre al passaggio della Lombardia in area arancione, Speranza ha firmato ieri altre 2 ordinanze, una per la Regione Sardegna e una per Calabria, Emilia Romagna e Veneto, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia che si è riunita ieri. In base ai provvedimenti, in vigore da domani, la Sardegna diventa area arancione, e sempre 'arancioni' si confermano Calabra, Emilia Romagna e Veneto.

Questa la nuova cartina 'a colori' dell'Italia a partire da domani: in area gialla Campania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento, Toscana; in area arancione Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta; in area rossa Provincia autonoma di Bolzano e Sicilia.