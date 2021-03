Covid: 25.735 nuovi casi e 386 morti, La positività resta stabile al 7%

Covid: oggi 25.735 casi e 386 morti. Tasso di positività rimane al 7%

25.735 i nuovi casi di Covid in Italia nelle 24 ore, contro i 24.935 di ieri. Con 364.822 tamponi eseguiti, 11 mila più di ieri: il tasso di positività è invariato al 7%.

I decessi sono 386 (ieri 423), per un totale di 104.241 vittime dall'inizio dell'epidemia.

Ancora in salita i ricoveri: le terapie intensive sono 31 in più (ieri +16) con 244 ingressi del giorno, e sono 3.364 in tutto, mentre i ricoveri ordinari sono 164 in più (ieri +177), 26.858 in totale. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi giornalieri è ancora la Lombardia (+5.518), seguita da Emilia Romagna (+3.188), Piemonte (+2.997), Lazio (+2.188) e Campania (+1.997). I contagi totali da inizio epidemia sono 3.332.418. I guariti nelle 24 ore sono 16.292 (ieri 15.976), per un totale di 2.671.638. Ancora in netto aumento il numero degli attualmente positivi, 9.039 in più (ieri +8.502): i malati attuali sono ora 556.539. Di questi, 526.317 sono in isolamento domiciliare.