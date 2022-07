Covid, esperti divisi sull'ondata estiva. "Gestibile". "No, alti pericoli"

L'ondata estiva di Covid torna a dividere gli esperti

L'Italia sta vivendo una forte ondata estiva di Covid. L’epidemia è "in fase acuta ed espansiva", come dice il rapporto esteso dell’Istituto superiore di sanità. Scrive il Corriere della Sera: "Un numero su tutti: nelle ultime due settimane sono stati rilevati 884 mila positivi, cioè 300 mila in più dei quattordici giorni precedenti". E intanto gli esperti tornano a dividersi come tempo fa. "Bisogna lasciarlo correre, smettere di contare i positivi, come dicono molti esperti o continuare a provare a contenere i numeri? Cambiare le regole immaginate quando il Covid era più pericoloso o tenere ferma la barra?

"Ormai è un virus affrontabile, gestibile, curabile. Dobbiamo abituarci", dice Bassetti. Più duro Zangrillo: "Lavativi seriali, positivi asintomatici, non lavorano per settimane". Mentre Pregliasco dice invece che "proteggere i fragili non basta, non è questione di correnti di pensiero".

Covid, Brusaferro: "Sbagliato lasciarlo circolare"

"Non è il momento di lasciare circolare il virus, che è ancora pericoloso e può uccidere anziani e fragili. Inoltre, Omicron 5 sta colpendo i lavoratori della sanità, mettendo a rischio i servizi". Così in una intervista a La Repubblica Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità, già portavoce del Cts. "Omicron ha sviluppato più sottovarianti - spiega -. Quella presente adesso, la Ba5, è la più contagiosa ed è dominante nel Paese. I dati di una settimana fa ci dicono che rappresenta il 71% delle infezioni ma si avvia rapidamente a dominare completamente la scena. Succede un po' quello che aveva sperimentato il Portogallo".

Mascherine e altre misure sono state tolte troppo presto? "Le misure - afferma Brusaferro - sono scelte della politica in risposta ai diversi quadri epidemiologici. Oggi disponiamo di una serie di strumenti che insieme al monitoraggio, al vaccino e ai farmaci, possono modulare la trasmissione. In questo momento è fondamentale la responsabilità dei cittadini, che sanno bene quanto la variante sia trasmissibile. Mascherine e distanziamento aiutano a ridurre la possibilità di contagio. Ci vuole prudenza e consapevolezza da parte di tutti per vivere sereni avendo sempre una particolare attenzione a proteggere anziani e fragili".

"Non bisogna prendere sotto gamba questo virus - raccomanda l'esperto - , anzi, bisogna muoversi con attenzione e vanno protetti i più deboli. Omicron Ba5 è molto trasmissibile e per esempio è in grado di reinfettare chi ha già contratto il virus, e se colpisce i fragili e gli anziani comporta rischi importanti, di ricovero e mortalità. Il bollettino di questa settimana evidenzia come i non vaccinati rischino 7 volte di più il decesso dei vaccinati con il booster". "Siamo in piena ondata pandemica con un numero elevato di persone che contraggono l'infezione e che possono trasmetterla e questo, per esempio, pone anche il problema del personale sanitario che viene colpito e quindi non può lavorare, con ricadute sui servizi. Pur senza drammatizzare, sono tutti aspetti che ci suggeriscono di essere attenti e prudenti anche rispetto alla circolazione del virus". E ancora: "Dobbiamo affrontare adesso il coronavirus per prepararci per l'autunno. Da questo punto di vista è bene mantenere elevata la risposta immunitaria, sempre per proteggere fragili e anziani. Così è necessario usare i vaccini secondo le raccomandazioni ma anche i farmaci e gli anticorpi monoclonali".