Covid: Pregliasco, "Quarta ondata? Siamo in fase crescente". Sui vaccini...

Covid: Pregliasco, "Quarta ondata? Siamo nella fase crescente"

"Di fatto siamo nella fase crescente dell'epidemia. Avendo riaperto piu' tardi siamo un po' indietro rispetto alla Gran Bretagna e altri Paesi europei, ma lo scenario che vedremo sara' il medesimo". A fare il punto sulla pandemia ai microfoni di Cusano Italia Tv e' il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario IRCCS Galeazzi di Milano.

Vaccini, Pregliasco: "Stanno evitando le forme più gravi, 99% decessi riguarda soggetti non vaccinati o vaccinati con singola dose"

LEGGI ANCHE: Pasta Garofalo presenta il suo primo report di sostenibilità

"Stiamo gia' vedendo crescere l'occupazione dei posti letto nei reparti e nelle terapie intensive - spiega Pregliasco - pero' abbiamo l'evidenza anche in Italia dell'efficacia della vaccinazione nell'evitare soprattutto le forme piu' gravi. Il 99% dei decessi da febbraio ad oggi sono di soggetti non vaccinati o vaccinati con una singola dose. Il vaccino non copre completamente dall'infezione, solo nell'88% garantisce di evitare l'infezione, che comunque nei vaccinati decorre in maniera sostanzialmente asintomatica".