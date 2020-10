Covid, positivo il ragioniere di Stato. Gualtieri è in attesa dell'esito

Covid, positivo il ragioniere dello Stato

Il ragioniere generale dello Stato, Biagio Mazzotta, è risultato, secondo quanto si apprende, positivo al Covid-19. Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, si è sottoposto al tampone ed è in attesa dell'esito in auto-isolamento nel suo ufficio. L'ultimo contatto tra Mazzotta e Gualtieri, viene riferito, risale alla scorsa settimana ed è ritenuto a basso a rischio perché avvenuto in una sala grande in cui tutti i presenti indossavano la mascherina. Il ministro sta lavorando e sta partecipando in queste ore agli incontri in videocollegamento con le categorie colpite dalle misure restrittive dell'ultimo Dpcm in vista del Consiglio dei ministri che dovrà varare il decreto con i ristori.