Covid, Sardegna verso il lockdown: attesa l’ordinanza di Solinas nel weekend

Covid: Sardegna verso il lockdown

Solinas, il governatore della Sardegna, è pronto ad uno stop di 15 giorni. Secondo quanto riportato dall’Ansa entro 24, massimo 48 ore, il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas dovrebbe adottare i provvedimenti annunciati ieri per frenare la salita della curva dei contagi, e cioe' uno "Stop&Go" di 15 giorni per le principali attività, con contestuale chiusura di porti e aeroporti per limitare in modo rapido ed incisivo la circolazione delle persone e, con esse, del virus. Questo è quanto emerge da una riunione dei capigruppo, aperta all'opposizione, che si e' tenuta stamattina in videoconferenza e alla quale ha preso parte anche il governatore.