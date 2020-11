Covid, superata soglia critica per i ricoveri in 13 regioni

In 13 regioni i ricoveri ordinari sono oltre, a volte anche ampiamente, la soglia critica del 40% di posti occupati da malati Covid fissata dal ministero della Salute. E' quanto emerge dall'ultimo monitoraggio dell'Agenas aggiornato a ieri sera. Anche a livello nazionale siamo ben oltre il livello di guardia, con il 53%. Ma nel territorio ci sono realtà ben peggiori: la Provincia autonoma di Bolzano risulta addirittura con il 99% di posti letto occupati da malati Covid, seguita da Piemonte (92%), Val d'Aosta (85%), Lombardia (75%) e Liguria (70%). Oltre la soglia, ma con valori più contenuti, Provincia autonoma di Trento (59%), Emilia Romagna (56%), Marche (55%), Umbria (52%), Campania (50%), Lazio (47%) e Abruzzo (41%), mentre la Puglia balla proprio sul limite del 40%. Anche il numero di terapie intensive occupate si conferma oltre il limite, al 34% a livello nazionale (in questo caso la soglia di rischio è del 30%), con 10 regioni oltre il livello di guardia: si tratta di Emilia Romagna (40%), Liguria (43%), Lombardia (50%), Marche (37%), Provincia Autonoma di Bolzano (48%), Provincia Autonoma di Trento (34%), Piemonte (48%), Toscana (46%), Umbria (54%) e Valle d'Aosta (57%). A entrambe le tabelle mancano i dati della Basilicata, non pervenuti.