Covid, Speranza: "5 giorni di quarantena per chi viene da Gb"

Covid, Speranza: "Quarantena di 5 giorni per chi viene da Gb"

Quarantena di 5 giorni per chi viene in Italia dalla Gran Bretagna. Lo prevede una nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, che consente invece l'ingresso dai Paesi Ue e dagli Usa. "Ho firmato una nuova ordinanza - annuncia il ministro su Facebook - che: 1) consente l’ingresso dai Paesi dell’Unione Europea e da Stati Uniti, Canada e Giappone con i requisiti del Certificato Verde; 2) prolunga le misure di divieto di ingresso da India, Bangladesh e Sri Lanka; 3) introduce una quarantena di 5 giorni con obbligo di tampone per chi proviene dalla Gran Bretagna".