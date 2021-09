Covid, test su monoclonali seconda generazione allo Spallanzani

Allo Spallanzani è partita da qualche giorno la sperimentazione di fase 2 degli anticorpi monoclonali italiani di seconda generazione, che saranno prodotti nel Lazio nell'Agro Pontino. "Anticorpi che saranno usati anche come profilassi perché somministrabili intramuscolo e quindi potrebbero essere utilizzati anche a casa", spiega il direttore dell'Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, in conferenza stampa davanti la fontana dell'Istituto per le malattie infettive diventata, durante la pandemia, simbolo della lotta al Covid.

Pregliasco: trial clinico per somministrazione intramuscolare

Fabrizio Pregliasco, docente all'università Statale di Milano, intanto fa sapere del lavoro in corso per i monoclonali a domicilio. "Io stesso - dice - ho partecipato a un trial clinico per utilizzare gli anticorpi monoclonali in una somministrazione intramuscolo e quindi con una possibilità di maggiore facilitazione".