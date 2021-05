Covid, Unicef: più di tre contagi al secondo in Asia. Tre morti al minuto

Solo pochi giorni fa, il 18 maggio, l'India ha registrato il più altro numero giornaliero di morti Covid da quando è scoppiata la pandemia da Covid. In Asia Meridionale, in cui vivono circa 2 miliardi di persone, si sta verificando la metà dei nuovi contagi conosciuti a livello globale. Più di 3 nuovi contagi da Covid-19 vengono registrati ogni secondo. Anche la mortalità è in rapida crescita nella regione, con più di 3 morti ogni minuto a causa del coronavirus. A riportare il dato allarmante è l'Unicef, spiegando che ''la portata e la velocità di questa nuova ondata di Covid-19 sta superando le capacità dei paesi di fornire cure salvavita'', nelle parole di George Laryea-Adjei, direttore regionale Unicef per l'Asia meridionale.

''Gli ospedali sono sovraffollati, c'è una grave mancanza di ossigeno e altri aiuti medici essenziali e c'è il rischio concreto di un collasso dei fragili sistemi sanitari''. Durante la prima ondata della pandemia, si sono stimate 228.000 morti di bambini e 11.000 di madri in Asia meridionale a causa di una grave interruzione dei servizi sanitari di base. ''Stiamo assistendo a un'ondata la cui portata supera di quattro volte la prima - avverte Laryea-Ajei - Dobbiamo fare ciò che possiamo per prevenire e curare il Covid-19, mantenendo le cure mediche di base essenziali da cui bambini e madri dipendono così tanto''.

Il 18 maggio, l'India ha registrato il più altro numero giornaliero di morti nella storia della pandemia da Covid-19: 4.529. Il Nepal ha registrato un tasso di positività del 47%; Sri Lanka e Maldive stanno registrando numeri elevati di casi e morti su base quotidiana a causa del Covid-19 e gli ospedali nella capitale delle Maldive stanno raggiungendo la piena capienza. Bangladesh, Pakistan, Afghanistan e Bhutan potrebbero tutti affrontare simili e devastanti impennate. In quasi tutti i paesi nella regione, a eccezione di Maldive e Bhutan, meno di 1 persona su 10 è stata vaccinata contro il Covid-19.

L'Unicef ha lanciato un appello urgente di 164 milioni di dollari per fornire aiuti in ossigeno, test di diagnostica, attrezzature mediche, dispositivi di protezione individuale e materiale per la prevenzione e il controllo dell'epidemia per aiutare a salvate vite da questa ondata mortale di Covid-19 in Asia meridionale.



I fondi richiesti comprendono: 32 milioni di dollari per aiuti per l'ossigeno che comprendono impianti per la produzione di ossigeno in loco per gli ospedali, concentratori di ossigeno portatili e bombole; 40 milioni di dollari per attrezzature mediche e di diagnostica che comprendono strumenti per estrazione di Rna e test molecolari (RT-PCR); 60 milioni di dollari per mascherine, visiere, guanti, camici e altri dispositivi di protezione individuale per tenere al sicuro gli operatori sanitari e di primo soccorso; 28 milioni di dollari per prevenzione e controllo del contagio, fra cui impianti per lavare le mani, disinfettanti, autoclavi, macchine per la lavanderia e forniture igieniche necessarie per garantire assistenza sanitaria essenziale in modo sicuro; 3.7 milioni di aiuti terapeutici e medici, che comprendono supporto nutrizionale e generi alimentari.

Gli aiuti sanitari di base non solo salveranno vite, ma aiuteranno anche a costruire sistemi di assistenza sanitaria più forti in tutta l'Asia meridionale in caso di possibili ondate future della pandemia. Inoltre, gli aiuti saranno anche utilizzati per rafforzare i servizi di assistenza sanitaria per donne e bambini: migliorare l'accesso alla terapia con ossigeno può contribuire direttamente a combattere la polmonite fra i bambini nella regione e le macchine per i test molecolari (RT-PCR) che identificano il Covid-19 possono anche aiutare a identificare tubercolosi, Hiv, papilloma virus e streptococco.

''Quest'ondata mortale in Asia meridionale minaccia di invertire i traguardi globali contro la pandemia da Covid-19 e di far retrocedere i progressi faticosamente guadagnati nella sopravvivenza dei bambini e materna - ha aggiunto Laryea-Adjei - Chiediamo supporto per evitare che questo accada''. Oltre alla distribuzione di aiuti salva vita contro il Covid-19, la risposta dell'Unicef in Asia meridionale include anche interventi per: raggiungere le famiglie con informazioni e risorse per prevenire il contagio e costruire fiducia nei vaccini; ampliare l'accesso a servizi idrici e igienico-sanitari sicuri; provvedere all'assistenza in denaro per le famiglie più vulnerabili; supportare gli sforzi per consentire ai bambini di continuare ad apprendere, anche attraverso il coinvolgimento del settore pubblico e privato; fornire supporto per la salute mentale e la protezione ai bambini e ai giovani direttamente colpiti dalla pandemia.