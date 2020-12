Covid Usa, l'immunologo Fauci si vaccina in diretta tv

Fauci si vaccina in diretta tv. Poi l'appello agli americani

“E’ importante essere qui perché il vaccino è un’opportunità per tutti”. Con queste parole l’immunologo più famoso in Usa, Anthony Fauci, si è sottoposto al vaccino Moderna. L’immunizzazione è avvenuta in diretta tv su tutti i canali nazionali. Al termine dell’operazione, durata un minuto, Fauci è stato salutato da un applauso dalla platea. Con lui si sono vaccinati il segretario alla Salute Alex Azar e il direttore dei National Institutes of Health Francis Collins. L'immunologo statunitense ribadisce l'appello agli americani a fare come lui, garantendo che il vaccino anti-Covid è "efficace e sicuro".