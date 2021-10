Covid, vaccino: via libera alla terza dose per gli over 60

Alla luce delle ultime deliberazioni di EMA via libera alla terza dose (booster) di vaccino per i fragili di ogni età e per tutti gli over 60 sempre dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione. Lo comunica il ministero della Salute in una circolare.

Vaccino: min. Salute, via libera terza dose a fragili e over 60

"Tenuto conto dell'approvazione da parte di EMA sulla somministrazione di una dose del vaccino Comirnaty di BioNTech/Pfizer come richiamo di un ciclo vaccinale primario - si legge nella circolare del ministero della Salute - se ne raccomanda tale utilizzo, progressivamente, a favore delle seguenti categorie: - soggetti over 80; - personale e ospiti dei presidi residenziali per anziani; - esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario che svolgono le loro attivita' nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, secondo le attuali indicazioni; - persone con elevata fragilita' motivata da patologie concomitanti/preesistenti di eta' uguale o maggiore di 18 anni (allegato 2); - soggetti di over 60. La dose "booster" del vaccino Comirnaty di BioNTech/Pfizer - specifica il ministero - puo' essere utilizzata indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario e va somministrata dopo almeno sei mesi dal completamento dello stesso. La strategia di offerta vaccinale a favore di ulteriori gruppi target o della popolazione generale verra' aggiornata sulla base dell'acquisizione di nuove evidenze scientifiche e dell'andamento. (AGI) epidemiologico.