Covid, vola il tasso di positività (21,9%). 133 morti

Dopo tre giorni consecutivi sopra quota 100mila, i casi di Covid in Italia scendono nelle ultime 24 ore a 61.046 contagi a fronte, pero', di un crollo di tamponi processati, 278.654 (ieri 1.130.936), con un tasso di positivita' che schizza al 21,9% (+8,9%). E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I morti di oggi per Covid sono 133 (ieri 111) per un totale da inizio pandemia di 137.646 vittime. Aumentano ricoveri (+491) e terapie intensive (+22) in 24 ore.