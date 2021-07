Da Astrazeneca il vaccino che protegge per tutta la vita: Covishield

I vaccini contro il Covid-19 di Oxford-AstraZeneca, prodotti e somministrati in India con il nome commerciale di Covishield, offrono una protezione dal contagio che può durare tutta la vita. È il risultato di uno studio effettuato nel Regno Unito, e pubblicato da “The Sun”, che spiega come il siero non solo generi anticorpi contro il virus, ma abbia anche creato “campi di addestramento” nel corpo per permettere ai linfociti T di contrastare le nuove varianti.

Gli autori della ricerca sono scienziati di Oxford, Regno Unito e Svizzera e hanno pubblicato la loro scoperta sulla rivista Nature Immunology: vaccini adenovirus come quelli sviluppati da AstraZeneca e Johnson & Johnson possono addestrare l'organismo a continuare a produrre cellule T vitali per lungo tempo . dopo che gli anticorpi del vaccino sono diminuiti. E potrebbero continuare a produrli per tutta la vita. "Queste cellule T sembrano avere un livello molto alto di "idoneità", afferma il professor Burkhard Ludewig, professore all'Università di Zurigo e capo del Centro di ricerca medica presso l'Ospedale cantonale di San Gallo.

Lo studio ha scoperto che gli adenovirus hanno la capacità di penetrare nelle cellule a vita lunga, chiamate cellule reticolari fibroblastiche, che possono fungere da "campo di allenamento" per le cellule T. Questa nuova scoperta si aggiunge al peso dei recenti studi che mostrano come il vaccino AstraZeneca sia più efficace nel generare cellule T rispetto a Pfizer e Moderna, entrambi vaccini mRNA.

A spiegare l'importanza di questo studio in futuro è il professor Paul Klenerman, del dipartimento di medicina Nuffield di Oxford: «Milioni di persone hanno ricevuto vaccini contro l'adenovirus in tutto il mondo. L'obiettivo finale di questi vaccini è indurre una protezione a lungo termine del sistema immunitario utilizzando sia anticorpi che cellule T. Questa ricerca ci aiuta a capire di più sul processo di vaccinazione e perché gli effetti sulle cellule T killer sono così prolungati”.

Sotto la lente degli esperti ci sono i vettori del vaccino adenovirus. Gli autori descrivono una delle caratteristiche chiave di questi vaccini: la loro capacità di generare "popolazioni forti e sostenute dell'"elemento killer delle cellule T del sistema immunitario". In un modello animale, gli scienziati hanno osservato che gli adenovirus sono in grado di entrare nelle cellule dei tessuti a vita lunga, note come cellule reticolari fibroblastiche, che a loro volta formano piccoli gruppi ben organizzati, che fungono da "campo di allenamento" per le cellule T.

Questo meccanismo sembra spiegare, osservano gli autori dello studio, perché questi vaccini ottengono queste robuste risposte del sistema immunitario. “Milioni di persone avranno ricevuto vaccini adenovirali in tutto il mondo, non solo il vaccino AstraZeneca, ma il vaccino J&J e le versioni cinese e russa. L'obiettivo finale di questi sieri è indurre una protezione a lungo termine del sistema immunitario utilizzando sia anticorpi che cellule T ", osserva Paul Klenerman.