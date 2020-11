Eletto Biden e arriva subito il vaccino. La teoria dello zampino di Bill Gates

Eccola la teoria del complotto. Puntuale come un orologio svizzero. Su Facebook gira un accattivamente post, intrigante e che a leggerlo così com'è lascia sbigottiti.

"Ricapitolando ... La Pzifer ha creato il vaccino stabile al 90%, nel frattempo mesi fa la Bill Gates foundation entra nella società della casa farmaceutica stessa, Bill Gates finanzia la campagna elettorale di Biden, Biden vince e 24 ore dopo la proclamazione, l'annuncio del vaccino. È un pianeta meraviglioso ❤️@accendiilcervello".

Tutto pianificato per far fuori The Donald, insomma. Andiamoci piano. Molto piano. Pianissimo. Come scrive il sito www.bufale.net, è falso che Bill Gates entri nella società farmaceutica, come spiega HITC.

Altro completto anche su Gates che finanzia Biden, almeno fino ad agosto. In passato il fondatore di Microsoft, che aveva appoggiato questo o quel candidato, dichiarava che la Fondazione Gates non era sicura se avrebbe preso o meno posizione in una campagna elettorale complessa. Ovviamente, dopo la vittoria di Biden e il suo discorso di pacificazione, sono conseguiti i rispetti di molti della comunità politica, economica e scientifica. Quindi anche i rispetti di Bill Gates.

Molti dubbi anche sul vaccino uscito perché è stato eletto il candidato Dem. Tutti ricorderanno l’operazione Warp Speed di Trump, una partnership tra il Governo Statunitense e i suoi dipartimenti, congiuntamente con le principali imprese farmaceutiche, per accelerare lo sviluppo di un vaccino. Buona parte della campagna elettorale di Trump si è basata sulla “November Surprise”: laddove nel gergo politico-elettorale statunitense la “October Surprise” rappresenta un evento favorevole a un candidato, o uno scandalo in grado di affossarne un altro, Trump puntava proprio sull’intestarsi un vaccino funzionante a ridosso delle elezioni come “November Surprise”. Effettivamente, come abbiamo visto, un candidato vaccino è arrivato a novembre, proprio dopo le elezioni che hanno visto la sconfitta matematica di Trump.

Insomma, è facile fare un post accattivamente sui social ma poi le notizie vanno verificate.