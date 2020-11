Emergenza Covid, chi risponderà dei morti di tumore per le mancate diagnosi?

Va bene il diritto alla salute ma di tutti però, non solo over 80. Non ci si rende conto che lockdown e restrizioni stanno causando danni, ora meno visibili, enormi. Sedentarietà, problemi psicologici (la salute non è solo fisica), mancate diagnosi per altre patologie ecc. I responsabili di aver creato un panico e una psicosi esagerata, avranno sulla coscienza i migliaia di morti di tumore per mancante diagnosi nei prossimi anni. E purtroppo non saranno di over 80 ma di gente di 40/50 anni che oggi, per paura, posticipa le visite.