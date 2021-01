Francia, annunciato il coprifuoco anticipato. Dalle 18 tutto chiuso

Per contrastare la diffusione del coronavirus "abbiamo deciso di estendere il coprifuoco alle 18 all'insieme del territorio nazionale". Lo ha annunciato il primo ministro francese, Jean Castex, nel corso di una conferenza stampa. Castex ha precisato che questa misura entrerà in vigore sabato prossimo e resterà per 15 giorni. Fino a oggi il coprifuoco alle 18 riguardava solo 25 dipartimenti (per gli altri era alle 20), ma a partire da sabato prossimo riguarderà tutto il territorio nazionale.

Situazione preoccupante ma stabile

Per quanto riguarda il Covid-19, "la nostra situazione resta preoccupante, ma si è stabilizzata negli ultimi giorni, con circa 16 mila nuovi contagi al giorno". Lo ha detto il primo ministro francese, Jean Castex, nel corso di una conferenza stampa. Per Castex, la situazione è "sotto controllo, ma fragile"

Un nuovo lockdown in Francia "non è escluso"

Un nuovo lockdown in Francia "non è escluso qualora la situazione dovesse peggiorare". Lo ha affermato il primo ministro francese, Jean Castex, annunciando un nuovo coprifuoco alle 18 per tutto il Paese.