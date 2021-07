Francia Covid, boom di vaccinazioni dopo il discorso di Macron

Nuovo record giornaliero di vaccinazioni in Francia contro il Covid-19 con 792.339 iniezioni contate alle 18, l'ha annunciato il primo ministro Jean Castex. In dettaglio, ieri 13 luglio sono state somministrate 269.776 prime dosi, secondo l'ufficio di Castex, il giorno dopo gli annunci di Emmanuel Macron per accelerare la campagna.

Il dato delle oltre 792mila iniezioni si riferisce a quelle contate fino alle 18, quindi andra' aggiornato con le iniezioni delle ore successive, ha spiegato Castex. Di queste, quasi 260mila sono state la prima dose. Il record di somministrazioni quotidiane e' arrivato all'indomani dell'annuncio del presidente Emmanuel Macron di voler accelerare la campagna vaccinale contro il Covid.

Macron aveva annunciato il giorno precedente l'obbligatorietà del vaccino per il personale sanitario e che da inizio agosto, poi, il pass sanitario sara' richiesto in Francia per entrare nei ristoranti, nei bar, negli aerei, nei pullman e nei treni.

Il rpesidente francese aveva aggiunto che dal 21 luglio il pass sara' gia' richiesto per entrare nei cinema, nei teatri e in altri luoghi dello svago. Il pass sanitario, ha precisato, significa una vaccinazione o un test negativo al coronavirus.