Germania, discoteche chiuse e restrizioni anche per vaccinati

Covid, in Germania restrizioni sociali anche per vaccinati e guariti dal 28 dicembre

Club e discoteche saranno chiuse a livello nazionale in Germania dal 28 dicembre. Lo ha annunciato in conferenza stampa il cancelliere tedesco Olaf Scholz al termine della riunione con i Laender.

Inoltre, saranno introdotti restrizione ai contatti sociali anche per vaccinati e guariti. La misura, che entrera' in vigore a partire dal 28 dicembre, e' stata decisa al vertice, appena concluso, tra il governo federale ed i Laender.

Tra gli altri provvedimenti, il limite di incontri privati a massimo dieci persone, esclusi i minori di 14 anni. "Non e' piu' il tempo per grandi feste di capodanno", ha detto alla stampa il cancelliere, Olaf Scholz al termine della riunione con i governatori. Come anticipato, tra le misure anche la chiusura di locali e di discoteche. Tale misura in alcuni Laender era gia' in vigore. "Siamo tutti molti stanchi di questa pandemia", ha affermato ancora Scholz.

Scholz: "Contro Omicron vaccinare, vaccinare, vaccinare

Per affrontare per tempo la diffusione della variante Omicron e' necessario "vaccinare, vaccinare, vaccinare". Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, al termine della videoconferenza con i governatori dei Laender volta a varare le nuove misure anti-Covid in Germania. Grazie ai provvedimenti gia' varati, "siamo lentamente riuscendo a tenere sotto controllo la quarta ondata", ha aggiunto il neo cancelliere, "ma non e' finita cosi' rapidamente come speravamo".

Per colpa di Omicron, cosi' ancora Scholz, "ora c'e' gia' la minaccia di una quinta ondata: dobbiamo proteggerci e proteggere i nostri cari". Il cancelliere e i governatori hanno deciso di vedersi di nuovo il prossimo 7 gennaio per valutare ancora lo sviluppo della pandemia.