"Giornalisti, categoria a rischio". In Campania vaccinati insieme agli over 80

Il Coronavirus fa paura in tutta Italia. I casi di positività crescono a dismisura e preoccupa soprattutto la situazione nei reparti di terapia intensiva degli ospedali. Drammatico il dato giornaliero sui decessi. Per questo tutte le speranze per sconfiggere questa pandemia sono riposte nei vaccini. Ma su un punto ormai la polemica dilaga, non si riesce più a capire quale sia il criterio di priorità. Dopo il caso della Toscana, che ha inserito avvocati, magistrati e cancellieri nelle categorie con priorità e ha dovuo fare marcia indietro in seguito alle tante polemiche, tornando a vaccinare prima gli over 80 e i più fragili. Adesso si aggiunge la Campania, con altri criteri di priorità personali.

Avvocati, ma anche giornalisti, - si legge sul Corriere della Sera - saranno vaccinati per primi, in contemporanea agli over 80. Il presidente dell’ordine nazionale Carlo Verna aveva chiesto "priorità per chi garantisce l’informazione in situazioni di rischio". In Campania dall’entourage di De Luca minimizzano: "Ma no, tutti ci hanno scritto, abbiamo risposto che quando sarà il momento, toccherà a loro. Ma prima ospedali e anziani". E il presidente dei giornalisti campani Ottavio Lucarelli dice: "La vaccinazione avverrà in parallelo con gli over 80. L’informazione è servizio pubblico essenziale".