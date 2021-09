Giustizia, 16enne batte madre no vax in tribunale. Giudice: "Vaccino subito"

Giustizia, 16enne batte madre no vax in tribunale. "Vaccino subito"

L'emergenza Coronavirus in Italia prosegue e dal tribunale di Arezzo arriva una sentenza storica, destinata a fare giurisprudenza. Un giudice ha dato ragione ad un adolescente 16enne e torto ai suoi genitori no vax, si potrà vaccinare anche senza il loro consenso. Il ragazzo aretino - si legge sul Messaggero - ha vinto la sua battaglia contro uno dei suoi genitori che non voleva che si immunizzasse dal Covid-19. La madre, mentre il padre aveva dato il suo consenso, aveva trascinato il figlio in tribunale nel giugno scorso perché contraria a fornire il suo parere favorevole alla somministrazione, necessario per accedere agli hub vaccinali.

E ieri è arrivata la sentenza: il giudice tutelare di Arezzo - prosegue il Messaggero - ha disposto in via d'urgenza la vaccinazione del 16enne, chiedendo che il personale dell'accettazione del centro vaccinale acquisisca prima di procedere sia il suo consenso che quello del genitore favorevole. «Ritenuta la necessità e l'urgenza, - si legge nella sentenza - autorizza la vaccinazione del minore raccomandando alla commissione medica vaccinatrice di raccogliere anche il suo consenso unitamente a quello del padre, con effetto immediatamente esecutivo".