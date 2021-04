Governo, coprifuoco alle 23 dal 17/5. Sarà decisivo il weekend del 1° maggio

L'emergenza Coronavirus in Italia continua senza sosta. Non diminuiscono come sperato i ricoveri e lo stato di occupazione dei reparti di terapia intensiva resta preoccupante e ben al di sopra della soglia critica. Il dato più drammatico è quello relativo ai decessi, sesto Paese al mondo per numero di vittime. Il governo, nonostante tutte queste difficoltà, ha comunque deciso di allentare la presa e dare il via alle riaperture, seppur parziali. Nella maggioranza si discute in particolare su una misura, il coprifuoco. Due monitoraggi con la curva epidemiologica in discesa e il terzo che conferma l’abbassamento dell’indice di contagiosità. È questa la condizione per allungare almeno alle 23 - si legge sul Corriere della Sera - l’orario del rientro a casa, il compromesso raggiunto dalla maggioranza di governo per modificare il decreto entrato in vigore il 26 aprile.

Con una data chiave fissata al 14 maggio quando sarà chiaro se le riaperture di bar e ristoranti all’aperto e dei luoghi dello spettacolo abbiano influito sull’andamento dei contagi e sulla tenuta delle strutture sanitarie. in caso di via libera, dal 17 maggio scatterebbe il nuovo orario, le 23. Molto indicativo - prosegue il Corriere - sarà invece il bollettino del 7 maggio, a 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto che ha riportato il 70 % degli studenti in presenza, con un maggior affollamento sui mezzi pubblici e soprattutto una circolazione dei cittadini nelle regioni gialle che dalle 5 alle 22 non prevede alcuna limitazione. E terrà conto del fine settimana del 1° maggio durante il quale sarà inevitabile un affollamento nelle località di mare e di vacanza, così come nei ristoranti e nei bar, sia pur esclusivamente all’aperto.