Green Pass, denunciati gli organizzatori della manifestazione di Pescara

Saranno denunciati per manifestazione non autorizzata gli organizzatori, molti già noti alla Digos, della manifestazione contro il GREEN PASS che si è tenuta sabato a Pescara. In strada, secondo fonti della Questura, c'erano un migliaio di persone, in parte aderenti ai movimenti NO Vax , Governo del Popolo e ''Io Apro''. La Polizia Scientifica ha ripreso tutta la manifestazione e si potrà quindi procedere a diverse identificazioni. Per organizzatori e manifestanti identificati scatterà anche la sanzione per essersi assembrati senza indossare la mascherina. La manifestazione, non preavvisata, è poi proseguita in un corteo non autorizzato. I manifestanti in un primo tempo diretti verso il lungomare, si sono diretti poi su Corso Umberto dove dl presidio della polizia ha evitato che momenti di tensione con alcuni militanti di Forza Italia degenerassero. La manifestazione si è conclusa poco prima delle 20.