Green Pass, i social si ribellano: "Mi fate schifo, fascisti schifosi"

Green Pass: Su Twitter spopola l'hashtag #nogreenpass. Migliaia di utenti criticano il passaporto vaccinale ritenendolo inutile o anticostituzionale

La proposta di estendere l'utilizzo del Green Pass anche per accedere a bar, ristoranti e mezzi pubblici sul modello francese non piace proprio agli utenti di Twitter. Questa mattina tra i trend topic del social network dei cinguettii è infatti salito rapidamente tra i primi posti l'hashtag #nogreenpass. Molti di coloro che non intendono vaccinarsi infatti hanno criticato la decisione del Governo in merito al Green Pass anche con toni piuttosto accesi. Diversi iscritti a Twitter ritengono la proposta degna del regime fascista. "Mi fate orrore, fascisti schifosi", scrive un utente. "Durante il fascismo se non avevi la tessera non potevi comprare il pane. Oggi, nel 2021, se non hai il certificato non puoi far parte della società. Assurdo", ricara la dose un altro.

#NoGreenPass mi fate orrore, fascisti schifosi — Chili 🧱 (@chilisummer) July 16, 2021

Altrettante persone attaccano il Green Pass affermando che sia inutile, in quanto nonostante la campagna vaccinale già in fase avanzata in diverse nazioni tra cui Regno Unito e Israele i contagi da Covid-19 sono tornati a salire. "La cosa sconcertante è che nonostante molti si siano vaccinati, questa estate è peggiore di quella dell’anno scorso…penso che il peggiore spot al vaccino sia questo semplice dato", afferma un utente.

La cosa sconcertante è che nonostante molti si siano vaccinati, questa estate è peggiore di quella dell’anno scorso…penso che il peggiore spot al vaccino sia questo semplice dato #NoGreenPass — Santo (@Santo07190066) July 16, 2021

Ci sono comunque anche utenti che utilizzano l'hashtag #nogreenpass in modo sarcastico e criticare i soggetti che non intendono vaccinarsi. "#NoGreenPass significa sì a scuola a distanza, chiusure delle attività, restrizioni per tutti, ospedali pieni e morti a migliaia in autunno. Non c'è terza via", sottolinea un utente a favore dell'estensione del Green Pass.

#NoGreenPass significa sì a scuola a distanza, chiusure delle attività, restrizioni per tutti, ospedali pieni e morti a migliaia in autunno. Non c'è terza via. — Andrea Locatelli (@andrealoca77) July 16, 2021

Altri invece preferiscono l'ironia per attaccare i novax facendo un paragone tra il Green Pass e la patente di guida: "ammiocuggino ha guidato anni senza patente ed ha sempre fatto i parcheggi ad esse perfetti.

Finiamola di ingrassare le lobby delle scuole guida, ci vogliono tutti patentati. Imporre la patente per poter guidare è anticostituzionale".