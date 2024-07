Luigi Berlusconi, vita da investitore. Il figlio più piccolo del Cav scommette 1 milione su Algojob

Luigi Berlusconi scommette 1 milione sulla startup milanese Algojob

Luigi Berlusconi e Edoardo Ermotti (figlio di Sergio Ermotti, Amministratore Delegato di UBS) puntano su Algojob, startup milanese fondata nel 2021 da Nicolò Mazzocchi. Algojob si occupa dello sviluppo di software per la digitalizzazione dei processi di ricerca, selezione e gestione del personale.

Nel dettaglio, come riporta Milano Finanza, Ithaca 3, fondo d'investimento gestito da El Holding di Berlusconi, ha acquisito l'1,24% di Algojob durante un aumento di capitale che ha totalizzato 2 milioni di euro tra valore nominale e sovrapprezzo.

Durante questa ricapitalizzazione, sono entrati nella compagine societaria nuovi investitori, tra cui Koinos Capital sgr con il 12,4%. Koinos è un fondo di venture capital presieduto da Beppe Fumagalli, e conta tra i suoi soci gli amministratori delegati Eugenio Airoldi e Marco Morgese.

Inoltre, il fondo svizzero 14Peaks Capital, gestito da Ermotti, ha acquisito l'8,6% di Algojob ed Ermotti è entrato nel consiglio di amministrazione insieme a Lorenzo Franzi di Koinos Capital. Di conseguenza, la partecipazione dei fondatori di Algojob, Nicolò Mazzocchi e Simone Patera, si è ridotta dall'89,5% al 63%.

Per il 2023, il primo anno significativo di attività, Algojob ha chiuso con ricavi di poco meno di mezzo milione di euro. Il fondo di Edoardo Ermotti ha recentemente raccolto 30 milioni di dollari per investimenti in startup B2B SaaS in Europa e negli USA, focalizzandosi su fintech e innovazioni nel futuro del lavoro, come nel caso di Algojob.