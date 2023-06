Covid, la clamorosa rivelazione sulla fuga del virus dal laboratorio di Wuhan. La verità nascosta

Leggerezze e oscurità dietro la fuga del virus: è uscito dal laboratorio di Wuhan. Un’inchiesta giornalista indipendente e che cita anche fonti del governo statunitense afferma che tre scienziati dell'Istituto di virologia di Wuhan in Cina sono stati tra le prime persone nel novembre 2019 ad essersi infettate dal COVID-19. Pechino impedisce ancora ogni indagine indipendente

L’inchiesta giornalistica indipendente USA di Michael Shellenberger, Matt Taibbi e Alex Gutenag, pubblicata su Substack Public, sta scoperchiando il vaso di Pandora: gli scienziati del laboratorio di Wuhan che lavoravano sul guadagno di funzione di un virus (un potenziamento) sono gli stessi che hanno contratto, nel novembre 2019, per primi al mondo il Covid.

L'articolo spiega come questa rivelazione sia alla base di "nuove prove significative" che "rafforzano l'ipotesi che il virus SARS-CoV-2 sia sfuggito accidentalmente dal Wuhan Institute of Virology" in Cina.

“Fonti all'interno del governo degli Stati Uniti”, scrivono i giornalisti indipendenti, “affermano che tre delle prime persone a essere infettate da SARS-CoV-2 sono state Ben Hu, Yu Ping e Yan Zhu”. Si sarebbero infettate nel novembre 2019. All’insistenza dei giornalisti, le fonti governative USA hanno affermato di essere convinte al 100% che i fatti siano andati proprio così.

Hu ha lavorato a stretto contatto con Shi Zhengli, hanno scritto i cronisti. "Shi è conosciuta come 'la donna pipistrello della Cina’ e ha guidato la ricerca sul guadagno di funzione presso il Wuhan, secondo Alina Chan, biologa molecolare presso il Broad Institute del MIT e Harvard”. “Era il suo allievo migliore. Aveva creato virus chimerici simili alla SARS e li aveva testati su topi umanizzati. Se dovessi indovinare chi starebbe conducendo questa rischiosa ricerca sui virus e chi sarebbe più a rischio di essere infettato accidentalmente, sarebbe lei", ha detto Chan ai giornalisti.