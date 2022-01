Il parroco No Vax fa scappare i fedeli. Si svuota la chiesa dopo la sua omelia

Il parroco No Vax critica il governo. I fedeli abbandonano la chiesa

Fuga dalla chiesa a Casorate Primo, comune in provincia di Pavia. I fedeli sono usciti in massa ma non per un incendio o altre cose simili. A turbare le persone presenti sono state le parole del parrocco Don Tarcisio Colombo, che dal pulpito ha duramente criticato le decisioni del governo in materia di vaccini e di Green Pass, con teorie tipiche dei No Vax. Mentre il prete stava parlando, molte persone si sono alzate dai banchi e si sono allontanate. Non è la prima volta che il sacerdote finisce al centro delle polemiche: tre anni fa aveva già fatto parlare di sé per avere inserito nel bollettino parrocchiale un articolo nel quale veniva criticata Greta Thunberg, definita «un modello pericoloso per i giovani".

Don Tarcisio - prosegue il Messaggero - si è difeso dalle critiche: "Nella vita bisogna sapere ascoltare anche chi ha un'opinione diversa dalla propria. Se in questa fase storica si dice qualcosa di diverso sulla pandemia rispetto al sentire comune si viene additati come No Vax". Il sacerdote, però, non ha voluto dire se si è vaccinato contro il Covid-19: "A questa domanda rispondo solo ai medici, sulle questioni personali di salute non c'è bisogno di dare risposte a persone che non siano dottori".

