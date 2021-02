La rabbia di Walter Ricciardi."Trombato" da ministro si vendica mettendo paura

Walter Ricciardi era convinto di avercela fatta. Qualcuno gli aveva fatto credere di essere stato scelto come ministro della Salute nel nuovo governo Draghi. Ma le cose non sono andate così ed è per questo - si legge sul Corriere della Sera - che ora in lui è montata la rabbia e ha deciso di andare da Fazio e sparare forte sul pericolo delle varianti del Covid, dicendo che servirebbe un nuovo lockdown totale per due, tre, quattro settimane o anche di più. Gira voce che la cannonata mediatica delle ultime ore sia frutto di puro nervosismo. Ricciardi pensava infatti di diventare ministro. Non si capisce bene chi gli abbia messo in testa una simile possibilità. Magari s’è fomentato da solo: sono bravo, me lo merito, sarebbe giusto. Oppure è stato un amico mitomane: guarda che ho parlato con, tieniti pronto, è fatta, Draghi ti vuole con sé.

Ricciardi durante la pandemia ha litigato, praticamente, con tutti. Attilio Fontana, - prosegue il Corriere - governatore lombardo: «Ricciardi si informi bene, prima di parlare". Vincenzo De Luca, governatore campano: "La mia regione procederà legalmente contro Ricciardi". Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia- Romagna: "Ricciardi non ha competenze istituzionali, molte sue parole sono fuori luogo". Ma Ricciardi se ne frega. Rilascia interviste. Polemizza.