Lamorgese: “Nuovo lockdown? Subito un tavolo con prefetti e forze dell'ordine”

Covid, torna l'incubo lockdown. La ministra Lamorgese: "Subito un tavolo con le forze dell'ordine"

"Domani incontrerò i prefetti, il capo della polizia e i comandanti generali della GF e dei Carabinieri per cercare di predisporre un piano che poi i prefetti in sede di comitato provinciale possano attuare sui territori nel caso so aggravi la situazione". Così la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese al caffè della Domenica su Radio 24 risponde alla domanda di Maria Latella sull'ipotesi di un nuovo lockdown in vista. "Eì il momento della responsabilità, è importante che la terza dose venga effettuata quanto prima ed è importante anche la massima prudenza da parte di tutti", ha aggiunto Lamorgese.

Violenza donne, Lamorgese: è importante che denuncino subito

"La violenza di genere è un fenomeno radicato che va oltre le differenze geografiche, di nazionalita' e ceto sociale. Spesso le donne rinviano la denunce e questo e' fatale. Occorre che scatti subito la consapevolezza della necessita' di rivolgersi alle forze di polizia, bisogna avere fiducia nelle istituzioni", ha spiegato il ministro.