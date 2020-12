Litiga con la moglie a Como e si fa 450 Km a piedi per smaltire la rabbia

L'emergenza Coronavirus continua e alcune situazioni di stress in famiglia si amplificano dovendo convivere quasi 24 ore su 24 con i propri mariti e mogli. Una litigata di troppo è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per un 48enne di Como, stufo dei rimproveri della moglie è uscito di casa e ha cominciato a camminare, lo hanno ritrovato a 450 km, nei pressi di Fano (provincia di Pesaro-Urbino), dopo una settimana. I poliziotti, che stavano facendo i controlli su strada per verificare il rispetto del coprifuoco imposto dalle normative anti-Covid, - si legge sul Resto del Carlino - l’hanno beccato a camminare da solo lungo la Nazionale. Erano le due di notte quando i fari della volante hanno illuminato quell’uomo di spalle, mezzo claudicante, all’altezza di Gimarra.

"Sono venuto a piedi fin qui - ha confermato l’uomo, dopo che gli agenti hanno avvertito la moglie del suo ritrovamento -. Non ho usato nessun mezzo. In questi giorni ho mangiato e bevuto perché la gente che ho incontrato lungo il cammino mi ha offerto acqua e cibo. Sto bene. Sono solo un po’ stanco". Per lui è scattata una multa per violazione del coprifuoco da 400 euro.