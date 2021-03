Mara Venier piange a Domenica In davanti a Sileri: "Non ne possiamo più"

Mara Venier piange a Domenica In ricordando l'amico Giovanni Gastel, celebre fotografo recentemente morto per Covid-19

La puntata di ieri di Domenica In, programma di Rai1 condotto da Mara Venier, è stata decisamente all'insegna della commozione. La presentatrice ha ricordato l'amico Giovanni Gastel, uno dei fotografi di moda più importanti in Italia e nipote di Luchino Viscono morto per Covid-19 all'età di appena 65 anni. La battaglia di Gastel contro il virus è durata appena 4 giorni e sono stati numerosi gli attestati di stima e i messaggi di cordoglio da parte dei personaggi dello spettacolo che ha ritratto e non solo.

Mara Venier ha raccontato di aver incontrato il fotografo appena un mese fa e che durante i suoi rapporti di lavoro amava chiamarlo il suo principe. Alla fine dell'incontro con il viceministro Pierpaolo Sileri e Giovanna Botteri, però, la conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime.

Mara Venier piange a Domenica In: "Non ne possiamo più. Troppo dolore"

Mara Venier ha avuto un crollo emotivo in diretta ricordato l'amico Gastel e in preda al pianto ha dichiarato: “Dobbiamo uscirne, troppo dolore e questo dolore ci annienta e non ce la facciamo più. Cerco di rassicurare chi mi guarda ma è un anno che sto qua con uno studio vuoto senza pubblico con i miei ragazzi tutti spaventati, impauriti. Non ne possiamo più”. Mara Venier ha quindi sottolineato l'importanza di vaccinarsi contro il Covid-19 e che oggi non è più accettabile morire a causa di questo virus.

Il nostro paese si trova al sesto posto per il numero di persone che hanno perso la vita nelle varie ondate della pandemia.

Mara Venier ed il crollo a Domenica In: “Non ne possiamo più”

Ovviamente anche ad una grandissima presentatrice come Mara Venier può capita di avere un momento di sconforto, con tanto di lacrime, per via di questa particolare situazione che stiamo vivendo tutti.

Si era vociferato anche che la puntata di oggi, del programma domenica poteva non andare in onda per via del contatto con una persona risultata positiva al covid, ma gli esiti sono stati tutti negativi e per questo motivo tutto è andato per il meglio.