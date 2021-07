Morto De Donno, medico del plasma iperimmune: si sarebbe suicidato

Morto Giuseppe De Donno, medico del plasma iperimmune: ipotesi suicidio

Giuseppe De Donno è morto. Si sarebbe tolto la vita il medico mantovano, ex primario di Pneumologia dell'ospedale Carlo Poma di Mantova e sostenitore della plasmaterapia contro il Covid. Stando a quanto riporta la 'Gazzetta di Mantova', De DONNO, che aveva 54 anni, è stato trovato morto nel pomeriggio nella sua casa di Curtatone, nel Mantovano.

Giuseppe De Donno aveva 54 anni e si era dimesso dall'ospedale di Mantova ai primi giorni di giugno per cominciare, lo scorso 5 luglio, la nuova professione di medico di base a Porto Mantovano.

Restano da chiarire le dinamiche della vicenda, sulla quale indagano i carabinieri. Gli uomini del colonnello Antonello Minutoli, comandante provinciale dei carabinieri di Mantova, coordinati dalla Procura di Mantova stanno indagando per escludere eventuali responsabilità di terzi. L'ex primario, tra i simboli della lotta al Covid, soprattutto tramite l'utilizzo del plasma iperimmune, lascia una moglie, Laura, e due figli, Edoardo e Martina.

Molti gli attestati di cordoglio da parte dei tantissimi cittadini attoniti per la scomparsa, che hanno ricordato De Donno per aver "salvato molte vite" con la sua terapia.

"Non ci volevo credere. Perdiamo una bella persona, un grande medico, che durante il Covid ha lottato come un leone per salvare centinaia di vite, spesso contro tutto e tutti. Buon viaggio Giuseppe, lasci un vuoto grande", ha detto il leader della Lega Matteo Salvini dopo la notizia della scomparsa del dottor Giuseppe De Donno.

Red Ronnie lo ricorda su Facebook: ''Ricordo l'intervista che gli ho fatto quando è diventato un eroe salvando 58 malati terminali di Covid su 58 utilizzando il plasma dei donatori - ha detto -. Lo hanno attaccato e fatto fuggire dai radar. Il dottor Giuseppe De DONNO, dopo aver salvato tante vite, è stato emarginato ed era tornato a fare il medico di base, oggi ha preso una corda e ha deciso di abbandonare questo pianeta, lui che ha salvato tante vite".