Natale, visite ad amici e parenti sì.Rientro alle 22 a casa o si dorme da loro

Il Coronavirus fa paura, in Italia e nel mondo. A preoccupare ancora di più è l'arrivo del Natale, con i possibili assembramenti in famiglia che potrebbero crearsi. Per questo nel decreto legge del governo ci sono alcune norme specifiche per evitare il più possibile questi contatti. Fabio Ciciliano, dirigente medico della polizia, segretario del Cts, è l’esperto che analizza i documenti e redige i verbali. È convinto che «il decreto abbia interpretato - spiega al Corriere della Sera - le raccomandazioni dei tecnici", ma sa che alcune norme si prestano a interpretazione. Per questo chiarisce i punti che appaiono ancora controversi."Sarebbe opportuno - spiega Ciciliano - cercare di tenere quanto più separati possibile i nonni dai bambini, magari facendoli sedere ai lati opposti del tavolo. L’ideale sarebbe mettere i bambini ad un tavolo loro riservato separato da quello degli adulti".

"Se in famiglia c’è un figlio di 16 anni e uno o due più piccoli non ci si può spostare insieme, perché dal 24 dicembre al 6 gennaio è possibile spostarsi per recarsi presso abitazioni private per andare a fare visita a parenti e amici al massimo in 2 persone. A loro si possono aggiungere i figli minori di 14 anni, persone con disabilità e altri conviventi non autosufficienti senza limitazione numerica. Poi c’è una questione di "confini": non si può andare a trovare parenti o amici fuori Regione. In compenso, ci si può fermare a dormire. Ogni giorno si può effettuare soltanto una visita e si può rimanere anche a dormire — conferma il segretario del Cts al Corriere —. L’uscita per il ritorno a casa è consentita dalle 5 alle 22 tutti i giorni e il 1° gennaio 2021 dalle 7 alle 22. Chi ha genitori entrambi non autosufficienti, può portarli nella stessa vettura. In questo caso non ci sono limitazioni. È solo necessaria l’autocertificazione da esibire in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine".