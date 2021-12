Obbligo vaccino, poliziotti No Vax perdono anche la pistola. Norma più dura

Obbligo vaccino, ai poliziotti No Vax via anche il distintivo e le manette

Il vaccino contro il Coronavirus in Italia è diventato obbligatorio da oggi per diverse categorie. Si tratta delle forze dell'ordine (sicurezza e difesa), del soccorso pubblico e, separatamente, quella per il personale scolastico. Ma oltre alla norma che stabilisce per questi lavoratori l'impossibilità di svolgere la propria mansione senza il certificato verde, arriva anche - si legge su Repubblica - una circolare del ministero dell'Interno che inasprisce ulteriormente il provvedimento. "Se la documentazione di vaccinazione non arriverà, - spiega la nota del Viminale - l’amministrazione competente dovrà invitare l’interessato, senza indugio, a produrre entro cinque giorni l’attestazione richiesta. Per chi non si vaccina tra le forze dell’ordine, non solo è prevista la sospensione dal servizio senza alcun compenso, ma anche il ritiro temporaneo della tessera di riconoscimento, della placca, dell’arma in dotazione e delle manette".

Le multe per chi lavora senza vaccino - prosegue Repubblica - sono pesanti: una somma da 600 a 1.500 euro. Chi non controlla, riceve a sua volta una sanzione da 400 a 1.000 euro. L’obbligo riguarda anche gli assenti dal servizio: dovranno produrre al responsabile della propria struttura la documentazione attestante l’adempimento «anche se assenti per legittimi motivi». L’obbligo di prima dose e di richiamo scatta anche per il personale scolastico, sempre oggi. Riguarda tutti i lavoratori delle scuole pubbliche, paritarie e private, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

