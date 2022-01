Omicron, Liguria ad un passo dall'arancione. Crisi terapie intensive ovunque

Omicron, mezza Italia in giallo, ma i numeri sono già da arancione

Il Coronavirus in Italia continua a far paura. La variante omicron avanza ad una velocità incredibile, il contagio è esponenziale e gli ospedali tornano ad essere in grande difficoltà, sia nei reparti ordinari che in quelli di terapia intensiva. La corsa ai vaccini prosegue, ma i 5 mln di persone scoperte resta un numero molto alto in vista dell'immunità di gregge. L’effetto della quarta ondata di Covid - si legge sulla Stampa - si fa sentire anche sul colore assegnato alle regioni, associato alle restrizioni in vigore: da oggi entrano in zona gialla anche Piemonte, Lombardia, Lazio e Sicilia, che vanno ad aggiungersi a Veneto, Friuli, Trentino-Alto Adige, Liguria, Marche e Calabria. Si tratta di quasi due italiani su tre (in totale 37 milioni e mezzo di persone coinvolte), ma al livello di regole in pratica non cambia nulla, visto che l’obbligo di mascherina all’aperto già riguarda tutto il Paese e le norme del Super Green Pass dividono i vaccinati (o guariti) da chi non ha ancora iniziato o completato il ciclo di immunizzazione.

Il problema - prosegue la Stampa - è che le percentuali di occupazione dei posti letto negli ospedali continuano ad aumentare almeno in otto regioni, tra le quali è la Liguria a vedere per prima il rischio arancione con il 22% di riempimento delle terapie intensive (il limite è 20%) e il 28% dei reparti ordinari (il limite è 30%). Ricoverati in aumento anche in Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Sicilia, Toscana e Umbria. Il numero dei ricoverati per Covid nei reparti ordinari sale a 11.756 (491 in più rispetto a sabato), mentre in terapia intensiva si contano 1.319 pazienti, con 104 ingressi e 22 degenti in più rispetto a due giorni fa.

