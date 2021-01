Covid, Oms: "Nel 2021 non si raggiungerà l'immunità di gregge"

Nel 2021 non si raggiungerà l'immunità di gregge. Si è espressa così l'organizzazione mondiale della sanità(OMS). Nonostante la campagna di vaccinazione sia partita nella maggior parte del mondo, le attuali dosi di vaccino non basteranno. La dottoressa Soumya Swaminathan ha quindi sollecitato il mantenimento del distanziamento sociale e delle mascherine.

L'organizzazione mondiale della sanità si pronuncia sul tema proprio nel giorni in cui è passato un anno dal primo morto a Wuhan da polmonite anomala, poi identificata come caso di coronavirus. Nel mese di gennaio inoltre, gli esperti dell'Oms si recheranno proprio a Wuhan per indagare sull'origine della pandemia. Il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, si è detto impaziente di "lavorare con le controparti cinesi su questa missione critica per identificare la fonte del virus e la via di introduzione alla popolazione umana".