Quanto vale il Super Green Pass dopo la seconda dose? Ecco la risposta

Super Green Pass, quanto dura? La certificazione verde rafforzata è valida per 9 mesi dalla somministrazione del vaccino Covid

A partire dal 6 dicembre è entrato in vigore il Super Green Pass, recentemente prolungato fino al 31 marzo 2022 e attivo anche in Zona Bianca. Si tratta di una misura ancora più stringente rispetto al Green Pass tradizionale. Le differenze principali sono due. Il Super Green Pass viene dato solo alle persone vaccinate (anche con solo una dose) o guarite dal Covid-19. Il tampone rapido o molecolare negativo non basta. La seconda è la durata che passa dai 12 mesi prevista dal Green Pass a 9 mesi. A breve verrà ancora introdotta la revoca della certificazione verde per i soggetti infetti in quarantena.

Il Super Green Pass ha una durata di 9 mesi dalla data di somministrazione del vaccino Covid a prescindere se si tratti della prima o seconda dose. Dopo la terza dose verrà prolungato di altri 9 mesi. Chi è già in possesso della certificazione verde a seguito della vaccinazione non vede fare nulla e lo avrà già attivo. Per si vaccina adesso, invece, il Super Green Pass diventa valido dal 15° giorno dalla prima vaccinazione. Chi è invece guarito dal Covid-19 disporrà di una certificazione valida per i 6 mesi successivi alla conferma di avvenuta guarigione e potrà prolungarla di 9 mesi sottoponendosi dopo 180 giorni al vaccino.