Ristori partite IVA: i chiarimenti del ministro Spadafora

Le partite IVA possono accedere a contributi a fondo perduto fino a 150.000 euro a seconda del calo di fatturato ma a prescindere dalla propria Regione

Il ministro dello Sport, Vicenzo Spadafora, ha voluto chiari alcuni punti in merito ai contributi a fondo perduto che spettano alle partite IVA tramite il suo profilo Facebook. I lavoratori autonomi possono ottenere un contributo minimo di 1.000 euro a prescindere dal calo di fatturato e fino a 150.000 euro in base alla perdita di lavoro dovuta alla pandemia da Coronavirus.

Ristori partite IVA: tutti i dettagli

"Tutti coloro che hanno partita Iva e che svolgono le attività di cui ai codici Ateco di seguito indicati, anche singoli lavoratori autonomi, hanno diritto - scrive Spadafora - a un contributo a fondo perduto. Questo contributo, che va da un minimo/fisso di 1000 euro (indipendentemente dal calo del fatturato per le partite Iva aperte nel 2019) a un massimo di 150 mila euro a seconda del calo del fatturato, non dipende dal colore della propria regione e vale per tutti. Il codice 960909 (altre attività di servizi per la persona nca) vale solo per le zone rosse. Il contributo è stato corrisposto automaticamente per coloro che avevano già beneficiato del contributo a fondo perduto nella prima ondata. Gli altri possono ancora fare domanda sul sito dell'Agenzia delle Entrate, fino al 15 gennaio 2021".

I codici Ateco sono: