Scuola, Bianchi: no quarantena generalizzata, interventi su singolo caso

La scuola è pronta a riaprire per il nuovo anno scolarstico. Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi sulla quarantena spiega: "Quando in una classe c'è un ragazzo positivo verrà allontanato, e anche gli altri alunni, e si verificherà l'ampiezza del cluster. Ora si isolano esattamente le situazioni di rischio che viene monitorato senza più generalizzare", le sue parole a Morning News su Canale 5. Il controllo sul pass lo faranno i presidi con modalità messe a punto con il Garante della Privacy.

"La norma e' chiara: chi ha il vaccino, chi ha il Green Pass, va a scuola. Chi non lo ha perche' non ritiene di vaccinarsi sara' sospeso". Lo ha detto a Morning News su Canale 5 il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. "Oramai siamo sopra il 90% dei vaccinati e la situazione sta tranquillamente mutando. C'e' stato un forte aumento nei vaccinati non solo nel personale scolastico ma soprattutto negli studenti", ha aggiunto. Quanto al tampone verra' effettuato al personale solo "in base alle indicazioni delle autorita' sanitarie". Il tampone, ha precisato Bianchi, "non e' un sostituito del vaccino ma semplicemente un atto di tracciamento".

Il controllo del green pass a scuola ci sara' da subito e sara' effettuato dai presidi. Lo assicura il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, intervenuto a Morning News su Canale5. Il green pass "lo controlleranno i presidi", ha spiegato Bianchi aggiungendo che "stiamo facendo un grande lavoro con loro e con l'Autorita' della Privacy per avere uno strumento semplice e facile che permetta loro di verificare tutte le mattine chi ha il disco verde o il disco rosso". Sulle tempistiche il ministro assicura che "da quando i ragazzi saranno a scuola ci sara'".

"Siamo pronti" per tornare a scuola. Si', stiamo lavorando in decine di migliaia di persone per arrivare a questo". Cosi' il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi rispondendo a una domanda sul rientro in presenza e intervistato a 'Morning news' su Canale 5. "Si', risposta flash", ha detto Bianchi. "Stiamo lavorando in decine di migliaia per questo".

"Quando c'e' un ragazzo positivo c'e' una procedura molto chiara da seguire, lui e quelli intorno a lui vengono allontanati e si verifica quanto e' ampio il cluster. Mentre un tempo quanto vi era un focolaio il presidente di una Regione o un sindaco poteva mettere in quarantena tutta una Regione o Comune, oggi questo non avviene piu', laddove dovesse avvenire un cluster si isolano le situazioni di rischio e vengono monitorate. Ci sono gli strumenti e li abbiamo condivisi per permettere ai presidi di poterle gestire. Cosi' il ministro dell'Istruzione, Patrizio BIANCHI, a Morning News su Canale 5.

''L'obbligo vaccinale'', ovvero di green pass, ''riguarda gli studenti universitari. Noi no''. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio BIANCHI ospite di 'Morning news' su Canale 5. "Per quanto riguarda il personale c'è una indicazione che dice 'secondo le indicazioni delle autorità sanitarie'. Quindi i fragili, che hanno delle problematiche sanitarie tali da non poter essere vaccinati. Se uno ritiene di dover fare un tampone si ricordi che il tampone non è un sostituto del vaccino ma un atto di tracciamento".