Scuola, arrivano le nuove regole Covid: con tre casi tutti in quarantena e Dad

Scuola, le nuove regole Covid: niente Dad per tutta la classe nel caso di un solo positivo. Rimane la quarantena differenziata per il rientro tra i banchi

Una delle principali novità che il protocollo in fase di finalizzazione - sarà approvato tra oggi e domani - dovrebbe introdurre è che con un solo positivo sarà risparmiata la quarantena alla classe intera. Il documento è rivolto alle aziende sanitarie locali ed è opera del lavoro congiunto del Ministero dell’Istruzione, insieme al Ministero della Salute, all’Istituto Superiore di Sanità e alle autorità regionali.

Le attese maggiori sono proprio sulla gestione delle quarantene scolastiche, sostanzialmente fino a ora immutata rispetto allo scorso anno, a differenza però del quadro sanitario. E' Skuola.net a elencare gli aggiornamenti in questione.

Quando si passa in Dad

Mentre fino a oggi con un solo studente positivo era tutta la classe ad andare in Dad con il nuovo protocollo il numero limite a partire dal quale slitterebbe a tre studenti, affinche scatti l’isolamento di compagni e docenti venuti in contatto con il positivo. Molto dipenderà dalla fase di tracciamento, ovvero la procedura prevista per gli alunni entrati a contatto con l’alunno già individuato positivo. Perché, se il test allargato viene effettuato non appena appena scoperta la positività - cioè in tempo zero (T0) - e l’esito fosse negativo per tutti i contatti, la classe potrà proseguire con le attività in presenza, senza osservare la quarantena. Il tampone, in ogni caso, verrà ripetuto dopo cinque giorni (T5), per avere la certezza dell’effettiva negatività delle persone coinvolte.

Per i docenti che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo, se questi ultimi sono vaccinati, verrà applicata la "sorveglianza con testing" con tampone T0 e T5, come avviene per gli alunni. I professori non vaccinati invece dovranno osservare la quarantena di dieci giorni, con un tampone effettuato all’inizio del periodo e, anche se negativi, alla fine del periodo di isolamento.

Due alunni positivi

Nel caso di due alunni positivi nella stessa classe, si applicheranno misure diverse (ma uguali in tutta Italia): per alunni e docenti vaccinati o negativizzati negli ultimi sei mesi dopo aver contratto la malattia, la scuola continua in presenza ma con la "sorveglianza con testing". Mentre studenti e docenti non vaccinati dovranno osservare una quarantena di dieci giorni dopo la quale dovranno sottoporsi al tampone. Se negativo, potranno rientrare in classe.

Tre alunni positivi

Nel caso di tre o più casi di positività in una classe la quarantena sarà imposta a tutti, con le regole attualmente vigenti. Quindi sette giorni di isolamento per i soggetti già vaccinati, dieci per i non vaccinati. Anche in questo caso, alla fine del periodo di quarantena tutti dovranno fare un tampone prima di poter rientrare in classe.

(Segue...)