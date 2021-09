Sileri: “No mascherina con Green Pass. Obbligo vaccini? Decida la Ue”

Bisogna iniziare a valutare il fatto di eliminare la mascherina in ambienti dove tutti hanno il green pass mentre sull'obbligo vaccinale una decisione deve prenderla l'Ue. Lo afferma, in un'intervista al Il Messaggero, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.

"Mi pare evidente che sia opportuno tenere l'opzione dell'eventuale obbligo nel cassetto ma andrebbe valutata solo come strema ratio", aggiunge. Per Sileri "è prematuro parlare di obbligo. Un obbligo deve avere utilità immediata proporzionale al rischio epidemico e ora le cose stanno andando bene. Poi dovremmo anche chiederci che fanno gli altri paesi. L'unico a introdurre l'obbligo nel mondo occidentale può davvero essere l'Italia e su quale base? I nostri tassi di vaccinazione sono tra i più alti. Al limite potrebbe avere senso qualora fosse una scelta diffusa. Cioè decida l'Ue se è il caso, come fatto per il green pass", osserva.

La proposta del sottosegretario piuttosto riguarda il certificato verde: con il green pass si potrebbe eliminare la mascherina. "Credo che il pass dovrebbe portare a dei vantaggi in più: ad esempio in un luogo dove tutti hanno la certificazione forse sarebbe ora di eliminare le mascherine e il distanziamento sociale. In Svizzera lo fanno già".

Sulla terza dose che partirà da settembre per gli immunodepressi, Sileri spiega che per tutti gli altri "dobbiamo aspettare che si consolidi la letteratura scientifica".