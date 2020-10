Sondaggi: Natale a casa per 2 italiani su 3. Il 73% teme un altro lockdown

Secondo un sondaggio Emg Acqua presentato oggi ad Agorà, il programma condotto da Luisella Costamagna su Raitre, il 47% degli italiani ha paura della seconda ondata in ugual misura alla prima. Il 26% la teme più della prima mentre il 24% ne ha meno paura di quella di marzo; il 3% preferisce non rispondere. Che cosa pensano gli italiani delle nuove norme anti-contagio decise domenica dall’esecutivo? Il 52% crede che siano insufficienti. Per il 35% invece, le nuove restrizioni vanno bene. Il 13% preferisce non rispondere.

E alla domanda “Con l’aumento dei contagi da Coronavirus, quale attività la preoccupa di più?”, il 62% degli intervistati ha risposto, “Usare i mezzi pubblici”. Il 21% è preoccupato di andare a trovare i familiari, il 7% di andare al ristorante, il 5% di andare in palestra, piscina o presso un campo sportivo. Il 5% preferisce non rispondere.

Ma la risposta più sorprendente forse è quella fornita sul prossimo Natale. Il 66% degli intervistati infatti non si muoverà di casa per il prossimo 25 dicembre. Il 26% risponde che passerà le feste insieme ai parenti. Il 5% invece dice che andrà in vacanza. Il 3% preferisce non rispondere. Inevitabile a questo punto che la maggior parte degli italiani, circa il 73%, con l’acuirsi del contagio, teme un nuovo lockdown. Scettico invece il 23% per il quale invece non ci sarà. Il 4% preferisce non rispondere.