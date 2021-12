Terapie intensive in costante aumento: già 13 regioni sopra la soglia critica

Terapie intensive: aumentano in 5 regioni, già 13 oltre la soglia critica

Aumentano dei ricoveri di pazienti Covid nei reparti di terapia intensiva degli ospedali italiani: in 24 ore si è registrato un incremento in 5 regioni e province autonome, secondo gli ultimi dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas), aggiornati alla serata di lunedì 27 dicembre.

L'incremento più consistente si è registrato nella provincia di Trento con +4% in 24 ore, seguita da Valle d'Aosta (+3%), Marche e Campania (+2%) e Veneto (+1%). Ad oggi inoltre - a fronte di una media nazionale stabile al 12%, ovvero 2 punti sopra la soglia massima del 10% di occupazione di pazienti Covid nei reparti di rianimazione - sono 13 le regioni e Pa che la superano: Abruzzo (12%), Calabria (13%), Emilia Romagna (12%), Friuli Venezia Giulia (15%), Lazio (14%), Liguria (18%), Lombardia (12%), Marche (17%), provincia di Bolzano (19%), provincia di Trento (26%), Piemonte (14%), Toscana (13%) e Veneto (17%).

Problemi con la prenotazione dei tamponi molecolari anche nel Lazio

L'aumento dei casi comporta anche disagi per chi deve prenotare tamponi. Dopo le difficoltà registrate in Lombardia, anche nel Lazio si manifestano problemi. A sostenerlo è Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega, il quale afferma: ''Sono centinaia i cittadini contagiati o venuti a contatto con soggetti positivi al Covid-19 che denunciano le gravi inefficienze della Regione nella gestione dell'emergenza sanitaria'. Chi, ad esempio, risiede nell'Asl Roma 2 e, attraverso il portale aziendale, prenota un tampone molecolare, trova disponibilità soltanto a Viterbo. I più fortunati si recano al 'drive in' in via Palmiro Togliatti, ma lì devono attendere ore in auto, magari con figli piccoli al seguito, prima che arrivi il loro turno''.

Sul tema, leggi anche:

Quarantena ridotta per vaccinati con 3ª dose, Governo convoca Cts: le ipotesi

Caos tamponi, Pd e M5S all'attacco della Giunta lombarda

Omicron, la terza dose non basta. In un mese 8 mila positivi immunizzati