Omicron, la terza dose non basta. In un mese 8 mila positivi immunizzati

Omicron, 8 mila infettati avevano già fatto la terza dose. I numeri

La variante Omicron in Italia ormai rappresenta più del 50% dei contagi giornalieri. Il ceppo sudafricano del Coronavirus ha superato l'incidenza della delta. E aumentano sensibilmente i ricoveri in ospedale, sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva. Nell’ultimo report esteso dell'Istituto superiore di sanità, aggiornato al 21 dicembre, - si legge sul Fatto Quotidiano - sono indicate diagnosi, ricoveri e decessi per le diverse categorie di vaccinati e non. Questi ultimi rischiano più di tutti: tra il 19 novembre e il 19 dicembre oltre 140 mila infezioni su 7 milioni di non vaccinati (al 4 dicembre) che significa 1.919 ogni 100 mila abitanti contro quasi 156 mila (526 su 100 mila) tra chi ha fatto due dosi da meno di 150 giorni (28,2 milioni di persone), 91 mila (804 su 100 mila) tra chi ne ha fatte due ma da oltre cinque mesi (13,1 milioni) e 7.655 tra chi ne ha fatte tre (4,1 milioni).

Secondo l’ultimo report della struttura commissariale, aggiornato alle 8:30 del 24 dicembre, - prosegue il Fatto - gli italiani di almeno 12 anni che non hanno fatto nemmeno una dose sono 5,673 milioni. I non vaccinati si concentrano tra i 40/49enni (1,221 milioni pari al 13,91% di quella fascia d’età) e i 50/59enni (1,038 milioni, il 10,76%) ma in proporzione sono molti di più tra gli adolescenti (12/19 anni): 854.716 ovvero il 18,47 per cento. I non vaccinati, secondo il rischio relativo calcolato dall’Iss, le loro probabilità di finire in ospedale vanno da 5,8 a 12,6 volte quelle dei vaccinati, quelle di essere ricoverati in terapia intensiva da 11,8 a 20,6 e quelle di morire da 7,5 a 14,6. Tra gli over 80 ci sono 56,1 morti non vaccinati per ogni morto con tre dosi e 85 non vaccinati in rianimazione per uno con tre dosi.

