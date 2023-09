Tornano le Covid Star: occorre fare attenzione ma non farsi terrorizzare

Covid, i soloni del virus puntano ancora sul terrorismo mediatico. Commento

Ce ne eravamo appena liberati ed ecco che tornano le Covid – Star cioè i “soloni del virus”, quelli che –tra l’altro- non ne hanno azzeccata una. Mascherine sì – mascherine no, vaccino sì, vaccino no, pandemia sì, pandemia no e via cianciando. Vi ricordate quando all’inizio si era diffusa la “diceria dell’untore” che il virus veniva trasportato dal vento, come nel film horror con Vincent Price, “L’ultimo uomo sulla Terra”? Il film è del 1964 ma descrive accuratamente cosa sarebbe accaduto con una futura pandemia.

È bastato un rialzo del numero dei contagi per ricominciare la solita solfa televisiva. E dire che quando il Covid era in secca c’avevano provato a spaventare con altri morbi affini, si vede ad esempio il misterioso “vaiolo delle scimmie”, ma gli era andata male. Ma il punto non è l’informazione scientifica che ci deve essere ed è anzi è gradita (se è di qualità), ma è l’abuso continuo che si fa del video da parte di varie categorie sociali e il virus è in testa.