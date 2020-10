Ue, il difficile tentativo di Ursula: "Facciamo un lockdown generale Europeo"

Il Coronavirus spaventa tutta l'Europa. Dopo le decisioni di Francia e Germania di mettere in atto un lockdown per contenere i contagi e in seguito anche alle decisioni di Italia e Spagna di mettere in atto dei coprifuoco e delle chiusure anticipate, ecco l'idea della presidente del Consiglio Europeo: "Fare un lockdown generalizzato a livello di Ue". Von der Leyen ne ha parlato al telefono - si legge sulla Stampa - con David Sassoli, il presidente del Parlamento Europeo.

Serve ancora una mattinata di consultazioni, non è detto che arrivi in porto, ma l’ipotesi è suggestiva, clamorosa, per certi versi storica: arrivare ad un lockdown europeo. Con un’intesa, non necessariamente, tra tutti e 27 dell’Unione, ma con una ragionevole maggioranza dei Paesi, che potrebbero adottare un provvedimento di chiusura, sia pure valutando misure adattate alle diverse realtà nazionali. Il primo ha suggerito l’ipotesi e la seconda, dopo averci ragionato assieme, ha apprezzato e ha assicurato di pensarci, valutando la possibilità di farla propria e presentarla oggi al Consiglio europeo straordinario, convocato nel tardo pomeriggio in videoconferenza.