Uk, superati i 100 mila morti. Johnson: "Dolore incalcolabile"

Nel Regno Unito il coronavirus ha causato più di 100 mila morti e diventa così il Paese europeo con più vittime. Lo riferisce la Bbc citando i dati dell'Ufficio nazionale di statistica (Ons). I circa 7.776 decessi registrati nella settimana del 15 gennaio portano il totale a quasi 104.000 vittime. Le cifre dell'Ons si basano su certificati di morte che menzionano il Covid-19. Secondo il conteggio che include solo chi è morto dopo un test positivo, le vittime sono 98.500.

"E' incalcolabile il dolore" per gli oltre 100 mila morti per il Covid-19. Lo ha detto il premier britannico, Boris Johnson, in una conferenza stampa a Downing Street. Johnson ha aggiunto che quando la pandemia sarà finita "ci uniremo" per ricordare tutte le vittime e che "Abbiamo fatto e continuiamo a fare tutto il possibile" per salvare vite.