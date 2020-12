Usa, somministrato il vaccino Moderna. In Spagna registro dei non vaccinati

Prima dose del vaccino Moderna somministrata in Connecticut

Un'infermiera di terapia intensiva in un ospedale in Connecticut ha ricevuto per prima il vaccino per il Covid sviluppato da Moderna. Lo ha riferito l'istituto di Hartford che ha trasmesso in diretta l'evento. "Sono entusiasta, mi sento una privilegiata", ha commento Mandy Delgado tra gli applausi. La settimana scorsa è cominciata la campagna di somministrazione negli Usa del vaccino di Pfizer/BioNTech.

Spagna, vaccino su base volontaria ma chi si rifiuta sarà registrato

La Spagna prevede che la vaccinazione contro il Covid-19 sia su base volontaria. Tuttavia, i casi di rifiuto saranno registrati nel registro delle vaccinazioni per accertare eventuali reticenze tra i diversi gruppi di popolazione. Sebbene l'immunizzazione sia volontaria, la Sanità sostiene che è importante documentare queste situazioni per capire "possibili motivi di riluttanza" in diversi gruppi di popolazione. La norma è fissata in un aggiornamento della Strategia di vaccinazione, pubblicato oggi dal ministero, anche se, trattandosi di un documento "vivo", è soggetto a possibili ulteriori aggiornamenti man mano che diventano note nuove informazioni sui vaccini.

Le persone vaccinate contro il coronavirus avranno accesso a una "carta o certificato" di vaccinazione che includerà i loro dati di identificazione, nonché informazioni sul farmaco somministrato. Oltre ai dati identificativi della persona vaccinata, questa scheda includerà il tipo di vaccino somministrato e il numero di lotto, nonché la data di somministrazione della prima e della seconda dose, se applicabile. Saranno riportate anche la modalità di contatto per la consultazione del paziente in caso di sospetta reazione avversa al farmaco.