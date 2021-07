Vaccinandoti rischi la vita, ma serve farlo perché proteggi i più fragili?

La prima cosa che dovrebbe sorprendere l’osservatore disincanto e libero da pregiudizi ideologici è che nonostante la vaccinazione di massa in corso ci sia una esplosione di contagi soprattutto nei Paesi con più vaccinati come il Regno Unito. In questi giorni si è arrivati fino a 50mila casi al giorno in Inghilterra, ad esempio, e l’anno scorso in luglio erano meno di 1,000. È vero che si fanno circa 4 o 5 volte più tamponi dell’anno scorso, ma qui parliamo di 50 volte di più e anche rispetto a inizio anno l’aumento è impressionante

Questa mera constatazione fattuale solleva una prima domanda: i vaccini non dovevano servire ad immunizzare dal contagio? Possiamo dire che al momento, se questo era l’obiettivo, non è stato realizzato. Il paese più vaccinato al mondo è Abu Dhabi, con 70% circa vaccinati, anche più di Israele (56%) e UK (64%). Oggi il governo ha annunciato un nuovo lockdown parziale, perché i casi stanno salendo di colpo. Qualcosa nella narrazione ufficiale non torna.

Nel Regno Unito per ora il governo ignora l’aumento dei casi e non vuole richiudere perché i decessi sono pochi, ma anche a luglio 2020 i decessi erano quasi spariti. In Francia la mortalità è sotto la media, ma lo stesso Macron ha annunciato che entro un paio di mesi chi non è vaccinato non potrà accedere ai luoghi pubblici, inclusi anche i centri commerciali (per i supermercati dove compri da mangiare non è ancora capito se varrà il divieto per i non vaccinati).

In alternativa si potrà fornire un tampone positivo negli ultimi tre giorni, ma mentre il vaccino è gratuito il tampone no, per cui in pratica per fare shopping o andare al bar, ristorante o palestra o teatro un cittadino dovrebbe spendere un centinaio di euro in tamponi alla settimana. Da un paio di giorni sono iniziate in Francia le proteste di piazza di massa, con video di barricate che bruciano che si possono vedere in rete (ma non al TG). Da noi tutto tace, i grandi organi di informazione spingono il governo a fare come in Francia. Per fortuna Salvini e Meloni resistono.